Für den heutigen Mittwoch kündigten die Wetterdienste für Deutschland das Sturmtief "Kirsten" mit zum Teil heftigen Sturmböen bis zu 100 km/h an. In vielen Teilen des Bundesgebietes sorgte "Kirsten" bereits für erhebliche Schäden sowie Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr.

Landesweit sind viele Feuerwehren noch den ganzen Tag über mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. In Oberhausen verlief für die Feuerwehr Oberhausen der Vormittag relativ ruhig. Es wurden nur vier kleinere Einsatzstellen gemeldet. Die vier Einsätze betrafen fast ausschließlich das nördliche Stadtgebiet von Oberhausen.

Gegen 7:00 Uhr meldete eine aufmerksame Anruferin, dass auf dem Höhenweg in Königshardt ein Gartentisch auf einem Vordach stehen würde. Der Gartentisch wurde vermutlich durch eine Windböe von einem Balkon eines angrenzenden Wohnhauses auf das Vordach geweht.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwache2 konnten den Tisch mit einer Leiter vom Dach bergen.

Am Holtener Marktplatz und in der Straße Am Grafenbusch mussten mit Hilfe einer Drehleiter lose Äste aus Baumkronen entfernt werden. Auf der Grundstraße in Sterkrade hatte sich ein drei Meter langes Regenfallrohr an einem Mehrfamilienhaus gelöst. Das Fallrohr wurde durch die alarmierten Einsatzkräfte entfernt.

Die Forstämter warnen für die nächsten Tage vor Waldspaziergängen. Die Gefahr durch herabstürzende Äste aus Baumkronen bleibt auch für die nächsten Tage bestehen.