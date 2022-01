In diesem Jahr habe ich meine Blumenfotografie unter Wasser in ein Aquarium verlegt. Tinten und Farben werden injiziert, um die Blumen zu umwirbeln und Drama und Atmosphäre zu schaffen. Es gibt ein Zeitfenster von 1 bis 2 Minuten, in dem ich eine klare Aufnahmen machen kann, bevor das Wasser zu trüb wird. Dies sorgt für ein schnelles, intensives und energiegeladenes fotografieren Manchmal bekomme ich nichts, und manchmal bekomme ich Magie! Ich nenne diese DreamWorks !!