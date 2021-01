Die alljährliche Weihnachtsspende der Energieversorgung Oberhausen (evo) ist mittlerweile Tradition. Statt Weihnachtsgeschenke an Partner und Geschäftskunden zu verteilen, spendet die evo jedes Jahr 1.000 Euro für einen guten Zweck. Dieses Mal an den „Schwimmhilfe“-Freundeskreis der gepflegten Unterhaltung. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstler und Soloselbstständige zu unterstützen und ihnen bei Schwierigkeiten einen „Rettungsring“ zuzuwerfen. Dabei liegt dem Verein besonders die Oberhausener Kleinkunstkultur und der künstlerische Nachwuchs am Herzen. Auf dem Foto v.l.: Sina Sitzmann (evo), Vereinsvorsitzende Constanze Jung und Andrea Sickelmann, Schatzmeisterin des Vereins. Foto: evo