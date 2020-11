"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein."

Dies ungewöhnliche Zitat von Albert Einstein trifft neuerdings auf unsere ungewöhnliche Situation ziemlich gut zu. Nein, Einstein war kein Leugner oder Idiot in irgend einer Weise, das kann man nicht behaupten. Vielleicht war er Realist mit Überblick, was man von einer Schafherde nicht oft behaupten kann. Dort drängt sich alles zusammen, kuschelt, um das eigene Wohlbefinden und vor allem die Sicherheit zu behalten, auch wenn die Richtung vielleicht gar nicht gut ist.

Sicherheit?

Seit wann gibt es im Leben Sicherheit? Materiell, durch Macht oder Geld oder sonstige Gefühllagen? Den Reichtum, nach dem viele Leute streben, die die Sicherheit vermitteln soll, gibt es, doch ohne die Sicherheit, weil es die Sicherheit eben nicht gibt. Und doch gibt es den Reichtum, nur nicht da, wo wir ihn oft und gerne suchen.

Ich will nicht lehrerhaft klingen, man muss das so und so machen, wie all die Coachs überall, nur ein paar Tipps geben, die mir geholfen haben.

Ich merkte, es nützt eben nichts, im Äußeren zu suchen, ich meine Einzukaufen, sich Voll zu Futtern und Netflix zu gucken. Man ist gefüllt und trotzdem nicht satt. Doch zum Beispiel im Wald, mit großen schönen Bäumen, dem weichen Boden und der dunklen Kühle kann etwas entstehen, ganz im Innern, dass man plötzlich ganz DA ist, ganz vorhanden.

Nur eine Idee von vielen, Sie kennen sicherlich auch andere, wie Musik, Malen, Handarbeiten, Basteln, auch Meditation, ein stilles Gebet, oder Yoga und Entspannung in jeder Form. Es ist unwichtig, wie und wieviel Sie tun. Sie müssen nichts erreichen, Sie müssen noch nicht einmal versuchen, es gut oder richtig zu machen.

Nur so gut um sich wohl zu fühlen, im Moment, im Augenblick.

Und für einige Momente zu vergessen, wohin die Herde Sie treiben will. Sie sind ja schliesslich kein "tadelloses Mitglied."