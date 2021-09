Im Rahmen des Ökumenischen Projektes "Orgeln in Oberhausen" kann in diesem Monat eine weitere Orgel aus Oberhausen vorgestellt werden.

Die Orgel der Klosterkirche "Zu unserer lieben Frau" (kurz "U.L.F.") wurde durch die Orgelbaufirma der Gebrüder Oberlingeram erbaut und am 11. März 1984 in einem festlichen Gottesdienst eingeweiht. Klanglich orientiert sie sich eher an einem barocken Vorbild. Trotzdem besitzt sie auch einige Elemente, die eine Darstellbarkeit romantischer und zeitgenössischer Orgelliteratur entgegenkommt.

Optisch nehmen die Schleierbretter (Schnitzereien vor und über den Pfeifen) geschickt die filigrane Fenstergestaltung der gegenüberliegenden Glaswand auf.

Christian Gerharz, der koordinierende Kirchenmusiker der Pfarrei St. Marien in Oberhausen, hat einen Videobeitrag für Sie zusammengefasst und damit alles über diese Orgel vorgestellt.

Es gibt natürlich auch zu dieser Orgel weitere interessante Einzelheiten, die unter folgendem Link zu finden sind: https://klostermusikschule.de/die-orgel-in-der-klosterkirche-zu-unserer-lieben-frau/

Wenn Sie die bisherigen Beiträge aus dieser Reihe in Ruhe anschauen möchten, schauen Sie einfach mal rein! Es lohnt sich nicht nur für Orgelliebhaber! https://klostermusikschule.de/orgeln-in-oberhausen/