Beim Frauenkarneval in der Kapelle St. Bernardus der Gemeinde St. Clemens konnte man in den letzten Jahren erleben, wie gut Kirche und Karneval zusammen passen.

Ein bunt gemischtes Programm machte jeden dieser Abende zu einem wunderbaren Erlebnis. Zwischen den Darbietungen des Frauen-Teams erfreuten die Tollitäten aus Oberhausen, Propst und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz und die Männertanzgruppe, die "Elpenbach-Spatzen" das Publikum und sorgten für Stimmung.

Die Veranstaltungen, die in all den Jahren bis auf den letzten Platz ausverkauft waren, wurden durch Sketche, Tanz- und Gesangseinlagen zu einem Event der besonderen Art! Das tolle Ambiente der Bernardus Kapelle gab sein eigenes Flair dazu.

Ohne Corona und den Lockdown würden die Veranstaltungen an den nächsten Wochenenden stattfinden. Die Mitwirkenden schwelgen daher gerade in Erinnerungen.

Impressionen vom letzten Jahr möchten wir daher in der Hoffnung zeigen, dass es nächstes Jahr wieder möglich ist und damit alle positiv in die Zukunft sehen und etwas in der Ferne erwarten, worauf man sich freuen kann.