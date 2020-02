Gestern war er: der Valentinstag. Der Tag der Verliebten.

Vielen ist der genaue Hintergrund gar nicht bekannt.

Valentin, Bischof von Terni hat sich im 3. Jahrhundert dem Kaiser Claudius Goticus widersetzt. Dieser hatte nämlich Soldaten verboten, sich christlich trauen zu lassen, da er meinte, dass unverheiratete Männer mit mehr Elan in den Krieg zögen als verheiratete Männer. Doch Bischof Valentin hat die Paare heimlich getraut. Dafür starb er am 14. Februar 268 den Märtyrertod. Er war sozusagen der Liebespatron.

Früher war der 14. Februar auch negativ belegt. Judas Ischariot soll an diesem Tag geboren worden sein. Daher galt der Valentinstag im Mittelalter als Unglückstag. Reiche und schlechte Menschen sollten sterben, falls es an dem Tag donnerte. Tiere, die am Valentinstag geboren wurden, setzte man nicht für die Zucht ein. Man sagte, egal ob Mensch oder Tier, die an diesem Tag geboren wurden, sollten kein Glück haben und früh sterben.

Und heute steht an diesem Tag die Liebe im Vordergrund. Aber ist es wirklich die Liebe oder das Geschäft mit der Liebe?

Verliebte Paare machen sich in der Regel (kleine) Geschenke wie Blumen, Pralinen oder Parfum.

Es gibt natürlich auch Paare, die tiefer ins Portemonnaie greifen: Schmuck, Kurzurlaube,...

Und genau so gibt es Paare, denen dieser Tag am Arsch vorbei geht.

Jeder von uns muss selbst wissen, ob und wie er diesen Tag begeht.

Fest steht, dass der Handel an diesem Tag bzw. in den Tagen davor einen guten Umsatz macht. Der Bäcker backt Brötchen in Herzform, der Blumenhändler verkauft drei Mal so viele Blumen wie sonst, der Juwelier hat ein Umsatzplus, die Schokolade schmeckt natürlich auch besser in Herzform und die Restaurants sind voller Paare, die sich ein drei Gänge Candle Light Dinner zum Valentinstag gönnen.

Und dann gibt es da noch den Klassiker, genauer gesagt ein vergessener Klassiker: der Liebesbrief.

In den Zeiten von WhatsApp und schreibfaulen Menschen fallen diese handgeschriebenen Zeilen immer mehr weg.

Dabei ist er doch so simpel und wirkungsvoll (und kostenlos).

Doch in unseren Zeiten von "höher, schneller und weiter" versuchen sich einige Verliebte schon gegenseitig mit ihrem Geschenk zu übertrumpfen: "Meins war aber teurer."

"Das ist äußerst exclusiv und limitiert."

Da wird nicht nur der Valentinstag, sondern der Kennenlerntag und auch der Hochzeitstag wie ein Weltwunder gefeiert.

Der Valentinstag wird natürlich international gefeiert. In Japan beschenken Frauen ihre Ehemänner, Chefs und männlichen Kollegen mit Schokolade. Dafür bekommen diese dann einen Monat später weiße Schokolade zurück geschenkt. In Amerika verschickt man Valentinskarten. Je mehr Karten man bekommt, desto beliebter ist man.

Der Valentinstag wird in Finnland als Freundschaftstag gefeiert. Den, den man sympathisch findet, schickt man eine Karte oder ein kleines Geschenk; meist anonym.

Ich persönlich finde schön, dass Gemeinden an diesem Tag spezielle Gottesdienste mit einer Segnung für Liebende anbieten.

Mein Fazit: Steckt euer Geld nicht ein Mal im Jahr am 14. Februar in teure Geschenke, sondern steckt eure ganze Geduld, Zuwendung, Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht und Glauben jeden Tag des Jahres in eure Liebste oder euren Liebsten.

Ich hoffe, ihr hattet gestern alle einen schönen 14. Februar (ich schreibe bewusst nicht Valentinstag!!!).