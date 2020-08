UP & DOWN lautet die Überschrift der Ausstellung von Nicole Tenge in der Galerie KiR. Hiermit ist aber nicht das Up and Down der Coronazahlen gemeint, nein vielmehr geht es um das Auf und Ab in der Bewegung des Pinsels auf dem Malgrund oder des verwendeten Materials „Heftlaschen“ für Ihre Wand oder Objektarbeiten.

Ja, Heftlaschen finden in einem Teil der in der Ausstellung gezeigten Exponate Verwendung. Ein Stück Kunststoff, ein Metallbügel und eine Schließe aus Metall oder Kunststoff. Büromaterial, klar und strukturiert. Es dient scheinbar nur dazu, Papiere zu sortieren und abzulegen. Doch wird das Gleichförmige und Starre des Materials aufgehoben. Es zeigt überraschende Strukturen, Durchblicke und Oberflächen. Mal klar geordnet, dann wieder scheinbar willkürlich eingesetzt. Oft offenbart sich erst bei genauem Hinschauen das es sich um Heftlaschen handelt.

„Großzügige gestische Malerei“ Der Pinsel gleitet bewegt und schwungvoll über den Malgrund. Nahezu ungezwungen, ja scheinbar unbekümmert, fließen die Farben in Raumbewegungen losgelöst, frei und spontan ineinander.

Werden die Arbeiten bewusst in Bezug zueinander gesetzt, verbinden sich beide Texturen zu einer Einheit. Durch die Kombination der kontrastierenden Werke, wird die Besonderheit und Energie der Arbeiten hervorgehoben. Das Material wird durch die Gestik betont. Die Freiheit der Malerei erscheint neben dem starren Material noch losgelöster.

Eröffnet wird die Ausstellung am 16. August von 16 – 19 Uhr. Eine Vernissage wird es aufgrund der aktuellen Situation nicht geben. Die Künstlerin wird aber persönlich anwesend sein.

Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Galerie KiR Elsässerstr. 21, 46045 Oberhausen vom 16.0 August bis 25. Oktober MI. + Fr.: 17 – 19.30 Uhr, So.: 16 – 19 Uhr besucht werden. Die Künstlerin selbst wird zu vielen Terminen vor Ort sein.