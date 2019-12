Die Weihnachtsstadt Valkenburg darf sich als einer der zehn besten Weihnachtsmärkte Europas bezeichnen. Valkenburg erreichte den neunten Platz beim Wettbewerb "Europäischer Bester Weihnachtsmarkt 2020". Zudem ist Kerststad Valkenburg (Weihnachtsstadt Valkenburg) eine der besten in den Niederlanden.

Das ganze Städtchen ist weihnachtlich geschmückt. In den Höhlen von Valkenburg erwartet die Besucher ein unterirdischer Zauber. Es gibt natürlich viele Verkaufsstände, noch mehr Lichter, tolle Miniaturdörfer und beeindruckende Sandskulpturen.

Es ist schon ein besonderes Feeling in der bunt beleuchteten Grotte bei einem warmen Getränk zu sitzen und die leise Weihnachtsmusik im Hintergrund zu hören.

Wir waren morgens kurz vor dem Einlass dort. Das kann ich nur jedem empfehlen, denn hinterher wird es richtig voll. Dann muss man lange anstehen und es kommen Menschenmassen. Aber nicht nur in den Grotten, sondern auch in den Gassen der Stadt kann man zusehen wie es immer voller wird.

In Valkenburg gibt es drei Grotten:

die Gemeindegrotte

die Fluweelengrotte

die Grotte MergelRijk

Man hat nicht immer Zeit alle Grotten zu besichtigen. Die meistbesuchteste und von vielen als beste Grotte empfunden, ist die Gemeindegrotte (7,50€ Eintritt).

Wenn man durch die hübsch dekorierte Stadt geht, kommt man zum Winter-Wunderland. Hier findet man in den unterirdischen Stollen aus Mergel eindrucksvolle Sandskulpturen, die an die Magie aus 1001 Nacht erinnern.

Die Kabelbahn lädt zu einer Fahrt in luftige Höhen ein. Oben angekommen am Wilhelmina Turm gibt es ein paar kleine Weihnachtsmarktbuden, man kann mit der Rodelbahn fahren und hat eine tolle Aussicht auf die Weihnachtsstadt Valkenburg.

Wer die Stadt mobil erkunden will, kann eine ca. 40 minütige Stadtrundfahrt mitmachen.

In der Oude Kerk konnte man bei der Kirchenbesichtigung noch an einer schönen Aktion teilnehmen. Es gab vorbereitete Sterne, die man mit Wünschen für sich, seine Familie, aber auch Verstorbene, seine Mitmenschen oder die Welt beschriften und an die vielen Tannenbäume in der Kirche hängen konnte. Und wer weiß, vielleicht erfüllt sich ja der ein oder andere Wunsch.

Zwei Mal in der Woche zieht in Valkenburg eine Weihnachtsparade durch die alten Gassen. Leider konnte ich mir diesen märchenhaften Umzug mit den funkelnden Lichtern, den Tänzern und der mitreißenden Musik nicht ansehen, möchte das aber gerne irgendwann noch mal nachholen.

Valkenburg - eine schöne Weihnachtsstadt!