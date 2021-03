Am heutigen Sonntag (07.03.21) sah es mal wieder am Container auf dem Parkplatz Fridrich-Karl-Str. so aus (siehe Bild). Alles Mögliche an Müll um den Container herum. Wieso bekommt das keiner mit, wenn der Müll dort entsorgt wird? Es muss bei den vielen Metallteilen beim Abladen doch sehr laut gewesen sein.