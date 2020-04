Das haben wir vor:

An Karfreitag wollen wir

eine Leine am Gemeindegebäude spannen,

wo jeder vorbeikommen kann,

um ein Gebetsanliegen (Bitte, Fürbitte, Lobpreis, Dank u.a.),

welche auf einem Zettel zu Hause vorbereitet wurden, an diese Leine zu klammern.

Außerdem wird von 16.00 - 18.00 Uhr unser Gemeindegebäude öffnen, damit

jeder, der möchte, kommen und zum Kreuz in die Gemeinde gehen und dort seine

Gebete anheften kann.

Dabei wollen wir aber darauf achten, nur Einzeln einzutreten.

Ostersonntag wird dann vor der Gemeindegebäude eine große Blumenvase stehen, wo

jeder vorbeikommen und eine Blume hinein stellen kann, um zu sehen,

das Jesus meine Ängste und Sorgen eben in etwas Blühendes umwandeln kann.

So können wir unsere Verbundenheit miteinander und ganz besonders unsere

Verbundenheit mit unserem Herr Jesus Christus kundtun.

Eine gesegnete Karwoche wünscht Euch allen

im Namen der Gemeindeleitung, Bernd Gebhart

