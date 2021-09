Aufruf zum Gegenprotest gegen die Veranstaltung der AfD am 23.9. in Oberhausen Sterkrade

Am Donnerstag, 23.9. will die AfD in Oberhausen-Sterkrade zum ersten Mal eine öffentliche Veranstaltung durchführen.

Das haben sie sich in den letzten Jahren in Oberhausen bisher nicht getraut.

Und das sollte auch einmalig bleiben, lasst uns dafür sorgen.

Gemeinsam mit vielen anderen Menschen werden wir laut und entschieden gegen den Auftritt der AfD im öffentlichen Raum in Oberhausen protestieren.

Aufruf zum Gegenprotest

Oberhausen-Sterkrade, Sterkrader Markt, 15:30 Uhr