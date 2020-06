In Oberhausen haben sich verschiedene NGOs und Bewegungen zusammengeschlossen und für die nächste Kommunalwahl konkrete Forderungen aufgestellt, die an die Politik ergehen. Diese Forderungen wurden innerhalb eines Webinars am vergangenen Mittwoch, den 10.6. 20, vorgestellt und erläutert. Wer sich dafür interessiert, kann das Webinar noch auf dem YouTube Kanal FridaysForFuture Oberhausen nachschauen oder unter diesem Link: https://fffutu.re/ob.

Die Forderungen umfassen 6 Themengebiete zum Thema Klimawandel:

Klimaschutz, Stadtnaturschutz, Müllvermeidung, Verbraucherschutz, Mobilität und Bildung.

Es sind nochmals Unterpunkte aufgeführt zu konkreten Maßnahmen und Bespielen, wobei jeweils einer besonders gekennzeichnet ist, der uns besonders wichtig erscheint. Diese Forderungen wurden an die amtierenden Parteien geschickt und es ist im August eine Diskussionsrunde geplant, in der wir uns mit den Politiker*innen und ihren Antworten auseinandersetzen möchten. Wir haben am 26.08.2020,19 Uhr, den großen Saal im Haus Ripshorst reserviert, wobei noch unklar ist, in welchem Umfang diese Runde stattfinden kann – vermutlich nur in einem kleinen Kreis.

Außerdem hat die Oberhausener FridaysForFuture Gruppe seit einigen Woche eine eigene Webinar Reihe. Jede Woche mittwochs findet immer ein Webinar statt. Geplant sind noch weitere mit z.B. Menschen vom youngperspactives.ruhr (Thinktank Bochum). Die bisherigen wurden zu unserer Freude gut angenommen und können ebenfalls auf dem YouTube Kanal FirdaysForFuture Oberhausen angeschaut werden bzw. über diesen Link https://fffutu.re/yt

Am vergangenen Samstag, den 6.6. 20 hängten Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift „We stay at home. But our House is on fire“ für kurze Zeit an der Brücke am Wasserturm (Mülheimer Straße) auf.

Diese Aktion erregte einige Aufmerksamkeit bei vorbeifahrenden Autofahrern, die durchweg positiv und mit Solidaritätsbekundungen reagierten.