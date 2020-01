2020 stehen wichtige Entscheidungen an: Doch ob EU-Agrarreform oder Klimaschutz - die Bundesregierung handelt zu schwach und wertvolle Zeit verrinnt. Deshalb gehen BUND-Mitglieder einmal mehr auf die Straße - zusammen mit Bäuerinnen und Bauern, vielen weiteren Tier-, Umwelt- und Naturschützer*innen, Imker*innen, Gärtner*innen, dem Lebensmittelhandwerk, Aktiven der Entwicklungszusammenarbeit und kritischen Verbraucher*innen am Samstag, den 18. Januar 2020 in Berlin bei der Agrardemo „Wir haben es satt“.

Auch in diesem Jahr bieten BUND-Gruppen in Nordrhein-Westfalen eine gemeinsame Anreise mit Bussen und der Bahn an.

Aus dem Ruhrgebiet fährt der BUND bereits am Freitag den 17.01.2020 mit dem Zug ab Essen Hbf. nach Berlin. Abfahrt ist um 16.46 Uhr, Ankunft in Berlin um 20.57 Uhr. Die Rückfahrt startet am Samstag den 18.01.2020 um 17.33 Uhr ab Berlin Hbf. Die Kosten für Hin- und Rückfahrt (incl. Sitzplatzreservierung) betragen 40,00 €.

Couchsurfing - Von BUND zu BUND: Erstmalig organisiert der BUND Essen gemeinsam mit dem BUND Berlin Übernachtungsmöglichkeiten in der City von Freitag auf Samstag. Lernen Sie BUND-Aktive aus Berlin kennen und gehen Sie am Samstag zusammen auf die Demo! Weitere Informationen und Anmeldung zu Anreise und Übernachtungen gibt es unter wir-haben-es-satt@bund-essen.de