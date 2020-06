Die Umgestaltung des Kirchplatzes ist eine der 42 Teilmaßnahmen, die im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ zur Aufwertung des Stadtteils umgesetzt werden. Auf Grundlage der im vergangenen Jahr durchgeführten Beteiligungsveranstaltungen während des Gemeindefestes und des Stadtfestes wurden in den vergangenen Wochen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens drei Vorentwurfskonzepte für die Umgestaltung des Kirchplatzes erarbeitet. An dem Wettbewerb haben drei Landschaftsarchitekturbüros teilgenommen.

Ziel der Umgestaltung des Kirchplatzes ist eine Neuordnung des Stadtraumes und die Entwicklung einer Platzfläche, der die Aufenthalts- und Nutzungsqualität für verschiedene Nutzer/-innengruppen steigert. Zudem soll eine räumliche Einbindung der Fläche in die Umgebung und eine klimaangepasste Gestaltung (z.B. durch Versickerungsmöglichkeiten zur Starkregenvorsorge und die Neupflanzungen trockenheitsresistenter Baumarten) sichergestellt werden. Weiterhin sollte in den Vorentwürfen mitgedacht werden, den Kirchplatz auch für Gemeindefeste oder Stadtteilveranstaltungen nutzen zu können.

Anhand dieser Kriterien hat eine Jury am 29. Mai 2020 über den Gewinnerentwurf entschieden. Vorab wurden die Vorentwürfe anonym präsentiert. Die Jury bestand aus Vertreter/-innen der Kirchengemeinde St. Pankratius, des Bereichs Stadtplanung, des Umweltamtes, der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Oberhausen, dem Stadtteilmanagement Osterfeld, des städtischen Gestaltungsbeirates, der GE-WO Osterfelder Wohnungsbaugenossenschaft, des Osterfelder Bürgerrings, und dem Bezirksbürgermeister.

Als Sieger des freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Umgestaltung des Kirchplatzes St. Pankratius ist der Vorentwurf des Büros AE7 Germany GmbH mit Sitz in Oberhausen hervorgegangen. Der Entwurf sieht durch klare Sichtachsen eine grundlegende Öffnung des Platzes zum Osterfelder Zentrum, die Aufwertung des Zugangs über die Bottroper Straße sowie multifunktionale Zonen innerhalb der Platzfläche vor. Bestehende Elemente, wie das Ehrenmal werden in die Neugestaltung integriert. Neu ist auch ein Kinderspielbereich. Ein neues Beleuchtungskonzept wird den Raum auch in den Abendstunden gut ausleuchten und in Szene setzen.

Im September 2020 wird nun durch die Stadt Oberhausen der Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt, sodass voraussichtlich im Sommer 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.