Es gibt Neuigkeiten vom Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes. Während die Unterschriftensammlung zum Bürgerantrag des Bündnisses abgeschlossen wird, läuft die Onlinepetition noch weiter. Mit einer Fahrraddemo gemeinsam mit FFF zum Sterkrader Wald soll Information und Protest in die Öffentlichkeit getragen werden.



Bürgerantrag mit mehr als 2000 Unterschriften wird überreicht

Seit Dezember 2020 wurden von den Mitgliedern des Bündnisses Sterkrader Wald unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie mehr als 2000 Unterschriften gesammelt, die am 15. März 2021 vor der Hauptausschusssitzung an Oberbürgermeister Schranz übergeben werden sollen. In dem Bürgerantrag werden die Ratsmitglieder mit diesen Forderungen konfrontiert:

- Erhalt des Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietes Sterkrader Wald.

- Alle Planungsvarianten zum Ausbau des Autobahnkreuzes müssen in Hinsicht auf einen möglichst geringen Eingriff in Natur und Umwelt sowie Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit neu geprüft werden.

- Alle Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzpflanzungen müssen ausschließlich auf Oberhausener Stadtgebiet realisiert werden.

- Die Grünstreifen und Böschungen entlang der Autobahn nach Norden und Osten müssen erhalten bleiben, um den Biotopverbund zu gewährleisten.

Onlinepetition hat bereits mehr als 30 000 Unterstützer

Seit ca. 6 Wochen läuft die Onlinepetition an Bundesverkehrsminister Scheuer, den Vorsitzenden des Verkehrsausschuss der Bundesregierung und Landesverkehrsminister Hendrik Wüst auf der Kampagnenplattform Weact! Die Unterstützerzahl war schnell im vierstelligen Bereich und mittlerweile haben mehr als 30 000 Menschen die Petition „Erhalt des Sterkrader Waldes! Verkehrswende statt Naturzerstörung!“ sie unterschrieben.

Das Bündnis möchte die Onlinepetition weiterführen und hofft auf eine Übergabemöglichkeit der Unterschriften in Berlin. Bärbel Höhn, ehemalige Bundestagsabgeordnete, hat ihre Unterstützung dabei zugesagt.

Fahrraddemo zusammen mit Fridays for Future

Am 19. März 2021 findet der nächste globale Aktionstag von Fridays for Future statt, mit dem auf die Klimakrise hingewiesen und effiziente Maßnahmen gegen die Erderwärmung, wie z.B. die Verkehrswende, gefordert werden.

Mit einer Fahrraddemo zum Sterkrader Wald soll auf die geplante Naturzerstörung durch den Ausbau des Autobahnkreuzes aufmerksam gemacht werden. DieFahrraddemo startet um 14.30 Uhr am Sterkrader Bahnhof und endet am Parkplatz an der Hiesfelderstraße. Dort werden Waldspaziergänge unter sachkundiger Führung angeboten. Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes möchte damit die Waldbegehungen aus dem Sommer und

Herbst 2020 wieder aufnehmen und den Artenreichtum unseres Sterkrader Waldes zeigen.

Alle Aktionen finden unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.