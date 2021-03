hochgeladen von Tobias Szczepanski

Über 300 Personen waren dem Aufruf zur Fahrraddemo von Fridays for Future Oberhausen gefolgt und machten sich vom Sterkrader Bahnhof auf den Weg zum Parkplatz an der Hiesfelder Straße zur Kundgebung. Der Parkplatz liegt am Rande des Sterkrader Waldes, in dem rund 11 ha Waldbestand für den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen gerodet werden sollen.

„Stoppt euer Treiben, der Wald muss bleiben!“

Dass diese Pläne für die Anwesenden nicht in Frage kommen, machten unterschiedliche Rednerinnen und Redner von Fridays for Future, Parents for Future und des Bündnisses für den Erhalt des Sterkrader Waldes deutlich. Auf einem kindlichen Demonstrationsplakat war zu lesen: „Stoppt euer Treiben – der Wald muss bleiben“.

„In Zeiten wie den unseren, wo immer mehr über Verkehrswende und Klimaneutralität geredet wird“, war die vorherrschende Meinung, „wäre es ein fatales Signal, noch ein Autobahnkreuz auszubauen und damit noch mehr Verkehr hervorzurufen“.

Die hohe Zahl der Demonstrierenden, von Polizei und Ordnungsamt sicher geleitet, verstanden sich auch als deutlich sichtbares Zeichen, dass es eben nicht nur einzelne Anwohnerinnen und Anwohner sind, die Baustellen vor der eigenen Haustür fürchten und deshalb einen Ausbau des Autobahnkreuzes ablehnen, sondern dass es beim geplanten Ausbau um eine grundsätzlich zukunftsorientierte Klimapolitik gehe.

Heutige Fahrraddemo nur der Anfang

Es sollen, so waren sich Rednerinnen und Redner einig, weitere Demonstrationen und Mahnwachen folgen - und die heutige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur der Anfang sein. Für den Sommer plant Fridays for Future darüber hinaus ein Klimacamp am Sterkrader Wald.

Zum Abschluss gab es für Interessierte noch die Möglichkeit einer fachkundigen Führung durch den Sterkrader Wald – inklusive des Bereichs, der schon bald nicht mehr sichtbar sein könnte.