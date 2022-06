Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Dienstag, 21. Juni 2022 (Stand 9 Uhr)

Die aktuellen Zahlen

7-Tage-Inzidenz Oberhausen: 268,2 (227,6)

7-Tage-Inzidenz NRW: 524,3 (475,4) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz NRW: 4,26 (3,65) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der in den vergangenen 7 Tagen in die Krankenhäuser eingewiesenen Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 1.100 (1.100)

Todesfälle: 468 (468)

Genesene Personen: 51.700 (51.500)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 53.261 (53.092)

HINWEIS: Die Zahl der „Aktuell Infizierten“ wird von der Stadt Oberhausen ab sofort vom Dashboard des Landeszentrum Gesundheit (LZG) übernommen. Da dort der Wert nach einer Formel eingesetzt und gerundet wird, kann es bei der Addition zu Abweichungen mit der Gesamtzahl der infizierten Personen kommen.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 32 (26) Personen; davon befindet sich 1 (0) Person auf der Intensivstation, 1 (0) Person muss beatmet werden.

Test- und Impfangebote

Alle Informationen zum Thema Testen finden interessierte Bürgerinnen und Bürger unter www.oberhausen.de/testen. Corona-Impfungen sind nur noch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich.

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

E-Mail: corona@nrw.de

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen von Montag, 20. Juni 2022.