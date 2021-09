Was macht eigentlich eine Müllverbrennungsanlage und wie funktioniert diese? Um dieser Frage nachzugehen, bietet die VHS Oberhausen für Mittwoch, 22 September ab 15:30 Uhr exklusiv die Gelegenheit zu einer kostenlosen Führung durch die Müllverbrennungsanlage der GMVA Niederrhein GmbH. Pro Jahr können hier etwa 700.000 Tonnen Abfall thermisch behandelt werden. Diese Menge entspricht einer gestapelten Schichthöhe von 200 Metern. Der Strombedarf von rund 100.000 Haushalten der Stadt Oberhausen kann durch die GMVA gedeckt werden. Im Rahmen der Führung wird die Anlage gezeigt und die Abläufe werden detailliert erklärt. Festes Schuhwerk ist für den Rundgang erforderlich. Ein Helm wird zur Verfügung gestellt. Der Rundgang dauert rund zwei bis zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Pförtnerhaus der GMVA Niederrhein GmbH /Zufahrt unbedingt über die Buschhausener Straße. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine vorherige Anmeldung bei der VHS entweder übers Internet unter www.vhs.oberhausen.de, unter Tel. 0208/8252385 oder per E-Mail an vhs@oberhausen.de ist unbedingt erforderlich. Es sind Corona-bedingte Hygieneregeln zu beachten. Zeitweise wird auf dem Gelände ein Mundschutz benötigt. Dieser muss von den Teilnehmenden selbst mitgebracht werden.

Die Führung ist kostenlos.