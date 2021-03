Die Impfung mit Astrazeneca ist heute morgen, 19. März 2021, im Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle wieder aufgenommen worden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte gestern entschieden, dass der Impfstoff wieder verwendet werden darf. Die erforderliche Freigabe durch das Gesundheitsministerium NRW erfolgte gestern Abend. „Von den rund 2500 Personen, deren Impfung mit Astrazeneca wir aussetzen mussten, holen wir heute etwa 200 Termine nach“, sagt Jörg Brandenburg, Organisatorischer Leiter des Impfzentrums. Bis Mitte kommender Woche sollen auch alle anderen nachgeholt worden sein.

„Wir werden im Impfzentrum bis an unsere Auslastungsgrenze gehen.“ Krisenstabsleiter Michael Jehn ist froh, dass das Team in Kooperation mit dem medizinischen Personal so schnell wieder starten kann. Allein für heute sind neben den genannten 200 Astrazeneca-Impfungen rund 350 von Ü80-Jährigen (mit Biontech) und 400 von Menschen, die in betreuten Werkstätten arbeiten, geplant. „Insgesamt etwa 1000 Personen“, so Brandenburg.