Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen Mann im Alter von 61 Jahren.

Hier die aktuellen Zahlen des Corona-Krisenstabes von Donnerstag, 11. März, 10 Uhr:

Aktuell infizierte Personen: 300 (258)

Inzwischen wieder genesene Personen: 7067 (7032)

Todesfälle: 292 (291)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 697 (617)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7659 (7581)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 85,4 (58,8)

Kein Hotspot ausgemacht



Nach einer langen stabilen Seitwärtsbewegung des Sieben-Tage-Wertes für Oberhausen ist dieser nun innerhalb eines Tages deutlich gestiegen. „Das Gesundheitsamt hat bei den 78 Neuinfektionen jedoch keinen sogenannten Hotspot in Oberhausen ausgemacht. Die Infektionen sind über das Oberhausener Stadtgebiet gleichmäßig verteilt“, erklärt Krisenstabsleiter Michael Jehn, und erläutert ergänzend, dass die Ergebnisse der Sequenzierung auf Virusvarianten noch nicht vorliegen.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 51 (58) Personen; davon werden 3 (5) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 3 (3) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 79.120 (78.910) Tests durchgeführt.

Impfungen

Mit Stand 10. März wurden in Oberhausen 15.168 (14.895) Erstimpfungen und 7902 (7898) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen liegt damit bei 23.070 (22.793). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Aktuell gibt es eine infizierte pädagogische Fachkraft und vier infizierte Schüler. Insgesamt befinden sich 86 Schüler sowie eine pädagogische Fachkraft in Quarantäne. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen gibt es zwei infizierte Erzieher und ein infiziertes Kind. Insgesamt befinden sich 53 Kinder und 10 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Mittwoch, 10. März, 240 (145) Mal zum Thema „Corona“ angerufen, sie ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Hinweis: Das Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 erreichbar.