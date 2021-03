Einige Tage lang hielt sich der Inzidenzwert noch knapp unter 100, jetzt hat er diese kritische Marke überschritten. Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Donnerstag, 18. März 2021 (Stand 12 Uhr).

Angesichts der weiter ansteigenden Inzidenz appelliert Krisenstabsleiter Michael Jehn eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Coronaschutzvorschriften zu beachten: Abstand halten, Mundschutz tragen, Kontaktbeschränkungen beachten. „Außerdem sollten möglichst viele Menschen das Angebot nutzen, sich einmal in der Woche kostenlos testen zu lassen.“ Eine Liste der Teststellen findet sich unter folgendem Link: www.oberhausen.de/testen-in-oberhausen.

Im Hinblick auf die Gruppe der über 80-Jährigen ist Jehn äußerst froh darüber, dass etwa 80 Prozent bereits geimpft sind beziehungsweise einen Impftermin haben. Wer 80 Jahre und älter ist und sich noch nicht für eine Impfung mit Biontech angemeldet hat, kann dies über die Internetseite www.116117.de oder die kostenlose Telefonnummer 0800 116 117 01 tun.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 401 (355)

Inzwischen wieder genesene Personen: 7170 (7159)

Todesfälle: 299 (299)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1110 (976)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7870 (7813)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 103,4 (96,8)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 40 (46) Personen; davon wird 1 (1) Person intensiv-medizinisch behandelt, 1 (1) von ihnen wird beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 79.778 (79.685) Tests durchgeführt.

Kostenlose Schnelltests

616 (584) Personen haben gestern davon Gebrauch gemacht, einen kostenlosen Schnelltest durchführen zu lassen. 11 (15) Tests waren positiv, so dass ein PCR-Test notwendig wurde. Hinweis: Bei den Getesteten handelt es sich nicht nur um Oberhausenerinnen oder Oberhausener. Nähere Infos zu den kostenlosen Bürgertests: www.oberhausen.de/testen-in-oberhausen.

Impfungen

Mit Stand 17. März wurden in Oberhausen 18.730 (18.414) Erstimpfungen und 8767 (8622) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen liegt damit bei 27.497 (27.036). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Infizierte in Schulen: 0 Pädagogische Fachkräfte, 2 sonstige Personen sowie 12 Schülerinnen/Schüler. In Quarantäne befinden sich 152 Schülerinnen/Schüler sowie 9 Pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen. Betroffen sind folgende Schulen: Anne-Frank-Realschule, Hans-Böckler-Berufskolleg, Fasia-Jansen-Gesamtschule, Marienschule, Gesamtschule Weierheide, Hirschkampschule, Erich-Kästner-Schule, Robert-Koch-Schule, Heinrich-Böll-Gesamtschule.

Infizierte in Kindertageseinrichtungen: 6 Pädagogische Fachkräfte sowie 6 Kinder. In Quarantäne befinden sich 160 Kinder sowie 33 pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen. Betroffen sind von den städtischen Einrichtungen die KTE Stadtmitte, KTE Alsfeld und KTE Stader Weg.