Appell an alle Oberhausener Bürger

Angesichts der seit einigen Tagen wieder ansteigenden Neuinfektionen appelliert Krisenstabsleiter Michael Jehn an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener: „Befolgen Sie bitte weiterhin die Vorschriften der Coronaschutzverordnung. Halten Sie Abstand, tragen Sie Mund-Nase-Bedeckung, füllen Sie die Listen in Gaststätten, Restaurants etc. gewissenhaft aus. Nur so kann es gelingen, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.“

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 69 (69)

Inzwischen wieder genesene Personen: 603 (603)

Todesfälle: 15 (15)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 687 (687)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 27,5 (27,5)

Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 484 (451)

Im Krankenhaus: 6 (10) Personen; davon werden zwei Personen (2) intensiv-medizinisch behandelt. (Stand 12.10.2020)

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 3125 (3125)

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 35.116 (35.116) Tests durchgeführt. (Stand 12.10.2020)

Positiv getestet

- Im Altenzentrum St. Clemens wurde eine Bewohnerin positiv getestet. Im Laufe des heutigen Tages werden daher Mitbewohnerinnen und -bewohner des entsprechenden Wohnbereichs sowie die dort Beschäftigen abgestrichen.

- Im Friedensdorf Oberhausen ist ein Kind, das für eine Operation in ein Krankenhaus kommen sollte, positiv getestet worden. Danach erfolgte Kontrolltestungen ergaben negative Ergebnisse. Vorsichtshalber werden heute Kontaktpersonen im Friedensdorf (13 Kinder und 11 Erwachsene) getestet.

- Ein Schüler der Christoph-Schlingensief-Schule und ein Schüler der Fasia-Jansen-Gesamtschule wurden positiv getestet. Der Gesundheitsbereich hat beide Schulen kontaktiert, um zu klären, welche relevanten Kontakte die positiv Getesteten zu anderen Schülern und Lehrern hatten. Für mindestens zehn Schüler der Christoph-Schlingensief-Schule und fünf der Fasia-Jansen-Gesamtschule wurde Quarantäne angeordnet. Weitere Ermittlungen laufen.

- Eine Schülerin der Steinbrinkschule wurde positiv getestet. Die Ermittlungen laufen noch.

- Ein Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist positiv getestet worden und in Quarantäne. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich, da er durchgängig einen Mund-Nase-Schutz getragen hat, im infektionsrelevanten Zeitraum (Schulbesuch 30. September und 1. Oktober) nur jeweils zwei Stunden im Unterricht saß und einen Einzelplatz hatte.

Kontrollen

Die Polizei hatte von Donnerstagabend bis Sonntagabend sechs Einsätze im Zusammenhang mit Corona. Der Kommunale Ordnungsdienst kontrollierte am Wochenende 16 Feiern mit jeweils mehr als 50 Personen. Alle Kontaktlisten wurden sorgfältig ausgefüllt, Hygienevorschriften wurden eingehalten.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Freitag, 9. Oktober, 112 Mal (117) zum Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. An Wochenenden und Feiertagen ist die Hotline nicht besetzt.

Hinweis

In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.