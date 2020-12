Innerhalb von nur 14 Tagen hat sich die Zahl der Covid-Patienten in den Oberhausener Krankenhäusern in etwa verdoppelt. Ärzte und Pflegepersonal arbeiten am Limit, die Kapazitätsgrenze bei der Belegung von Intensivbetten ist erreicht.

Der gesamte Trend ist äußerst besorgniserregend und eine Entspannung derzeit nicht in Sicht. Um so mehr kommt es darauf an, nicht schwer Erkrankte, besonders Menschen mit Infektsymptomen, von den Krankenhäusern und deren Ambulanzen fernzuhalten.

Neben den üblichen Notdiensten (Erwachsene-Notfallpraxis am EKO, Kinder-Notfallpraxis am EKO, kassenärztlicher Besuchs-/Fahrdienst; Fachnotdienste der Augenärzte und HNO-Ärzte) werden niedergelassene Ärzte einen erweiterten Notdienst sicherstellen. Folgende Praxen bieten an den Weihnachtstagen und dem darauffolgenden Sonntag Akut-Infekt-Sprechstunden an:

24. und 25. Dezember, 10.30 bis 12.30 Uhr, Sterkrader Gemeinschaftspraxis STEG Steinbrinkstraße 261, 46145 Oberhausen Tel.: 9410480, sowie MVZ Sterkrade Dr. Nagels und Partner, Hermann-Albertz-Straße 61, 46045 Oberhausen, Tel.: 645688.

26. und 27. Dezember, 10.30 bis 12.30 Uhr, Revierparkpraxis Osterfeld

Bottroper Str. 244, 46117 Oberhausen, Tel.: 890930.

In diesen Praxen können zu den genannten Zeiten auch Abstriche für PCR (oder auch PoC)-Testungen auf das Corona-Virus durchgeführt werden. Über die Notwendigkeit entscheidet jeweils der Arzt.

Die Dienstzeiten sind nicht vorgesehen als Service für reine Wunsch-Testungen. In der Erwachsenen-Notfallpraxis am EKO und im kassenärztlichen Fahrdienst werden vom 24. bis zum 27. Dezember keine Abstriche für Corona-Tests durchgeführt.

Eine ähnliche Regelung ist für die Zeit 31. Dezember bis 3. Januar in Planung. Diese wird nach den über Weihnachten gemachten Erfahrungen rechtzeitig bekanntgegeben.