Eine gute Nachricht kann Krisenstabsleiter Michael Jehn verkünden. „Mit großer Freude und noch größerer Erleichterung kann der Krisenstab seit langer Zeit mitteilen, dass wir aktuell keine coronainfizierten Bewohnerinnen und Bewohner in den vollstationären Pflegeeinrichtungen und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe haben. Nach teils dramatischen Infektionsentwicklungen in diesen Häusern gilt mein Dank allen, die mit enormer Kraftanstrengung dazu beigetragen haben, die Menschen in den Einrichtungen in dieser Zeit zu begleiten. Wir sind uns bewusst, dass dies eine Momentaufnahme ist. Dennoch zeigt sich nach der beinahe vollständigen Impfung dieser Personengruppen die Wirkung der Impfaktionen.“ In Oberhausen gibt es 25 vollstationäre Einrichtungen, zwei Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie neun Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit insgesamt rund 2400 Plätzen.