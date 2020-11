Am Samstag, 21. November, wird zwischen 7 Uhr und 17 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim/Hannover zwischen der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Dem Verkehr stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auffahrt der Anschlussstelle Lirich in Richtung Arnheim ist in der Zeit ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung über die A42 Anschlussstelle Duisburg-Neumühl ist ausgeschildert. Es sind Schäden an den Fahrbahnübergängen der Brücke über den Rhein-Herne Kanal aufgetreten, die behoben werden müssen. Bis zur endgültigen Erneuerung der Fahrbahnübergänge im nächsten Jahr, muss laut Straßen.NRW immer wieder mal mit erneuten Beeinträchtigungen gerechnet werden.

Fahrbahnübergänge sind Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Fahrbahn gewährleisten. Diese Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist.