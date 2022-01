Schülerinnen und Schüler haben ab Ende Januar die Möglichkeit, sich für einen der vielen Bildungsgänge anzumelden, die von den drei Berufskollegs angeboten werden. An allen drei Berufskollegs, Hans-Sachs-, Hans-Böckler-, und Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, wird neben dem Hauptschulabschluss, der Fachoberschulreife sowie der Fachhochschulreife auch die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) an einem Beruflichen Gymnasium angeboten. Die Anmeldung ist allerdings nur an einem der drei Berufskollegs möglich.

BERUFSKOLLEGS MIT UNTERSCHIEDLICHEN SCHWERPUNKTEN



Das Hans-Böckler-Berufskolleg (www.hbbk.de) bietet jungen Erwachsenen Vollzeit-Bildungsgänge an, die den Schwerpunkt „Wirtschaft und Verwaltung“ haben und zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10, dem mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), der allgemeinen Fachhochschulreife (Fachabitur) und zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führen. In der einjährigen Berufsfachschule (Handelsschule) wird der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 bzw. die Fachoberschulreife erworben. Neben den regulären Klassen der Höheren Handelsschulen bietet das HBBK außerdem Schwerpunktklassen, sogenannte Profilklassen, für „Sport und Gesundheit“ oder „Europäische Handelsbeziehungen“ an. Ab dem Schuljahr 2022/23 ist darüber hinaus die Einrichtung der dreijährigen Berufsfachschule mit Berufsabschluss nach Landesrecht und Fachhochschulreife beabsichtigt.

Das Hans-Sachs-Berufskolleg (chancen.hans-sachs-bk.de) bietet den Schwerpunkt „Technik“ an.

In den Vollzeitbildungsgängen sind der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, die Fachoberschulreife, die Fachhochschulreife (Fachabitur) und die allgemeine Hochschulreife (Abitur) die zu erreichenden Ziele. In der einjährigen Berufsfachschule wird der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 mit den Schwerpunkten Nahrung, Bau-, Gestaltungs-, oder Metalltechnik bzw. die Fachoberschulreife mit den Schwerpunkten Fahrzeug-, Elektro-, Metall-, Bau- oder Gestaltungstechnik erworben. Damit machen Sie sich fit für einen Ausbildungsplatz oder für den Besuch der dreijährigen Berufsfachschule (Assistentenbildungsgänge) am HSBK, die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife und damit zum Studium führt.

Für Berufserfahrene bietet die Fachoberschule des HSBKs die Möglichkeit, in einem Jahr die Fachhochschulreife oder auch das Abitur zu erlangen.

Nach wie vor bieten Ingenieurwissenschaften beste Karrierechancen. Junge Erwachsene, die interessiert an Technik sind und sich bereits in der Oberstufe auf ein Ingenieurstudium vorbereiten möchten, können im Gymnasium für Ingenieurwissenschaften am HSBK das Abitur machen. In Vollzeitform bietet die Fachschule des HSBK zudem die zweijährige Weiterbildung in vier Fachrichtungen an: Elektrotechnik, Bautechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Maschinenbautechnik. In der Fachrichtung Maschinenbautechnik kann die Weiterbildung zudem berufsbegleitend in vier Jahren Teilzeitform absolviert werden.

Das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg (www.kkbk-ob.de) bietet verschiedene Möglichkeiten an, seinen Abschluss zu verbessern und gleichzeitig einschlägige Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern zu sammeln.

In der einjährigen Berufsfachschule kann der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 in den Schwerpunkten Ernährung und Versorgung oder Körperpflege bzw. die Fachoberschulreife in den Schwerpunkten Ernährung und Versorgung sowie Gesundheit erreicht werden.

Einen staatlich geprüften Berufsabschluss und gleichzeitig einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) kann man in den Bereichen Ernährung und Versorgung sowie Gesundheits- und Sozialwesen in zwei Jahren erwerben.

Wer den mittleren Schulabschluss bereits mitbringt, kann in der zweijährigen Berufsfachschule bzw. der Fachoberschule die allgemeine Fachhochschulreife (Fachabitur) in den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales sowie Medientechnik, Schwerpunkt Drucktechnik, erlangen.

Am beruflichen Gymnasium des KKBKs können Jugendliche das Abitur (Allgemeine Hochschulreife) mit dem Schwerpunkt Gesundheit erwerben, um sich zum Beispiel auf ein Medizin-Studium oder ähnliches vorzubereiten.

Die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher ist in der Fachschule für Sozialpädagogik möglich, wobei grundsätzlich zwei Wege am KKBK angeboten werden: die schulische Ausbildung oder die praxisintegrierte Form (PiA).

UNTERSTÜTZUNG BEI DER ORIENTIERUNG

Das Bildungsangebot an Berufskollegs ist vielseitig, deshalb werden Interessenten von erfahrenen Lehrkräften in allen drei Schulen bei der Anmeldung unterstützt und beraten.

Im Vorfeld der persönlichen Anmeldung ist die Registrierung im Online-Portal „Schüler Online“ (schueleranmeldung.de) erforderlich. Dort müssen sich die Interessenten für einen Bildungsgang an einem Berufskolleg entscheiden; Mehrfachanmeldungen sind nicht möglich! Ein Ausdruck der Anmeldung muss zum Beratungsgespräch mitgebracht werden. Außerdem werden die Interessenten gebeten, das Halbjahreszeugnis 2022 im Original und als Kopie, einen aktuellen Lebenslauf und ein aktuelles Foto mitzubringen. Minderjährige sollten in Begleitung einer erziehungsberechtigen Person erscheinen.

Zur Vermeidung von Wartezeiten bieten alle drei Berufskollegs die Möglichkeit an, feste Termine zu buchen. Der Link zur Terminbuchung sowie genauere Informationen zu den Bildungsgängen und zum Anmeldeverfahren befinden sich auf der jeweiligen Homepage der Schule.

ANMELDEZEITEN

Zur Anmeldung darf das Schulgebäude nur mit einem aktuellen Bürgertest (nicht älter als 24 Stunden) oder einer Schüler-Testbescheinigung einer Schule (nicht älter als 48 Stunden) betreten werden.

Am Hans-Sachs- und am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg gibt es am Samstag, 29. Januar, eine erste Anmeldemöglichkeit: Am Hans-Sachs von 9 bis 16 Uhr, und am Käthe-Kollwitz von 8.30 bis 13 Uhr.

An diesem Tag ist keine Terminvereinbarung notwendig, aber möglich. Ohne Termin sind Wartezeiten einzuplanen.

Von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 4. Februar, sind Anmeldungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich: Am Hans-Böckler-BK von 08.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr. Am Hans-Sachs-BK von 12.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und am Käthe-Kollwitz-BK von 13.30 bis 17 Uhr.