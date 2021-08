Wegen Kanalanschlussarbeiten für die Grundschule an der Steinbrinkstraße bleibt die Steinbrinkstraße voll gesperrt. Das wird seitens der Stadt mitgeteilt. Grund dafür sind die örtlichen Gegebenheiten wegen derer die Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden können. Direkt im Anschluss wird die Stadt Oberhausen die Fahrbahndecke der Steinbrinkstraße von der Friedrichstraße bis zur Johanniterstraße mit einem lärmoptimierten Asphalt versehen. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten ebenfalls unter Vollsperrung erfolgen. Die Umleitung erfolgt in beiden Fällen weiterhin über den Eugen-zur-Nieden-Ring und die Dorstener Straße. Die Bauarbeiten werden bis mindestens Ende Oktober andauern.