Wer kennt sie nicht, diese Menschen in der Umgebung, die einen scheinbar mit Freude daran hindern, dass man seine Ruhe und seine Glückseligkeit haben kann. Sie schaffen es immer wieder, uns völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen und die besten Vorsätze, die man für sein Leben hatte, in Null-komma-nix aufzulösen. Da es meist nicht möglich ist, diese Menschen aus dem eigenen Leben zu entfernen, wollen wir lernen, mit Ihnen umzugehen. Wir blicken in diesem Workshop hinter die Kulissen, erforschen, warum diese Menschen sich so verhalten und demaskieren ihre Routinen. Wir üben, wie wir ihnen künftig anders begegnen können, sodass es für uns eigenes Wohlbefinden zuträglicher ist.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

19:00 – 20:45Uhr

7,50 € (2 USTD)

Dienstag, 09.06.2020

Kursnummer: G 20024 E

Weitere Informationen und Anmeldung unter :

FRIEDENSDORF BILDUNGSWERK

Tel.: (02064) 4974 141

Internet: www.fridensdorf.de/bildungswerk

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de