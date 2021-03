Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Samstag, 20. März 2021 (Stand 10 Uhr)

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 426 (384)

Inzwischen wieder genesene Personen: 7244 (7212)

Todesfälle: 299 (299)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1276 (1277)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7969 (7895)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 122,4 (109,1)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 37 (43) Personen; davon werden 4 (2) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 1 (1) von ihnen wird beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 80.318 (79.850) Tests durchgeführt.

Kostenlose Schnelltests

1208 (788) Personen haben gestern davon Gebrauch gemacht, einen kostenlosen Schnelltest durchführen zu lassen. 21 (24) Tests waren positiv, so dass ein PCR-Test notwendig wurde. Hinweis: Bei den Getesteten handelt es sich nicht nur um Oberhausener. Nähere Infos zu den kostenlosen Bürgertests: www.oberhausen.de/testen-in-oberhausen.

Impfungen

Mit Stand 19. März wurden in Oberhausen 19.437 (18.730) Erstimpfungen und 8949 (8767) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen liegt damit bei 28.386 (27.497). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Infizierte in Schulen: 0 Pädagogische Fachkräfte, 2 sonstige Personen sowie 12 Schülerinnen/Schüler. In Quarantäne befinden sich 97 Schülerinnen und Schüler sowie 12 pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen. Betroffen sind folgende Schulen: Anne-Frank-Realschule, Fasia-Jansen-Gesamtschule, Marienschule, Gesamtschule Weierheide, Hirschkampschule, Erich-Kästner-Schule, Robert-Koch-Schule, Heinrich-Böll-Gesamtschule, Alsfeldschule, Jacobischule.

Infizierte in Kindertageseinrichtungen: 9 Pädagogische Fachkräfte sowie 5 Kinder. In Quarantäne befinden sich 162 Kinder sowie 32 pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen. Betroffen sind von den städtischen Einrichtungen die KTE Stadtmitte, die KTE Alsfeld und die KTE Stader Weg.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Hinweis: Das Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 erreichbar.