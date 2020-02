Der Corona-Virus breitet sich weiter aus. Zwar erkranken die meisten Menschen nach wie vor in China, jedoch treten mittlerweile weltweit Fälle auf, darunter auch in Deutschland.

Seit einiger Zeit beraten viele Krankenkassen ihre Versicherten telefonisch zu allen Fragen rund um das Corona-Virus – beispielsweise zu Ansteckungsgefahr und Übertragungswegen, Symptomen oder Vorbeugungsmöglichkeiten.

Wie die Stadt Oberhausen mit möglichen Fällen von Corona-Infektionen umgeht, wird auf Antrag der SPD im Sozialausschuss am kommenden Mittwoch thematisiert.

„Wir müssen feststellen, dass viele Menschen sehr verunsichert sind und dass dazu auch Gerüchte beitragen, die oft jeder Grundlage entbehren. Das beste Mittel dagegen ist zielgerichtete Information auf sachlicher Grundlage, und dafür wollen wir sorgen“, erklärt der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ercan Telli. Bereits in ihrer großen Anfrage zum Thema Gesundheitsversorgung in Oberhausen hatten die Sozialdemokraten im vergangenen Jahr Infektionsrisiken aus epidemiologischer Sicht thematisiert.

Und wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?

Diskutieren Sie mit und auf Facebook: