Die St. Antony-Hütte an der Antoniestraße 32 – 34 ist die älteste Eisenhütte im Ruhrgebiet. Am Sonntag, 2. Januar, 14.30 Uhr, kehrt der Hüttendirektor Gottlob Jacobi bei einer Kostümführung nach über 200 Jahren an seine alte Wirkungsstätte mit spannenden Geschichten über den Beginn der Eisen- und Stahlindustrie im Revier zurück.

Der Hüttendirektor gibt sich die Ehre. Er flaniert mit seinen Gästen über das Gelände der St. Antony-Hütte und stellt sein Wohn- und Kontorhaus vor. Dabei erzählt er spannende Geschichten rund um die älteste Eisenhütte im Ruhrgebiet.

Der Rundgang findet unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass eine Information zur Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten abgefragt wird. Es können maximal neun Personen teilnehmen. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro (zuzüglich 5,50 Eintritt). Eine Anmeldung über kulturinfo rheinland, Tel. 02234/99 21 555 oder per E-Mail (info@kulturinfo-rheinland.de), ist daher erforderlich.