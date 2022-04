Obwohl der Radtreff am Ruhrpark zwei Jahre nicht stattfinden konnte war das Interesse sehr groß. Über 70 interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich bei kühlem, jedoch sonnigem Wetter als Teilnehmer der Auftaktausfahrt des Ruhrpark Radtreff’s an der Solbadstraße ein. Auch in diesem Jahr konnten die verantwortlichen Fachwarte Radwandern, Helmut Gommers und Rainer Gutsmann, sechs Gruppen anbieten. Erfreulicherweise kann das Team der Radtreffleiter in dieser Saison auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Insgesamt eine erfreuliche Entwicklung.

Rainer Gutsmann, Pressewart vom RSV Blau-Gelb 1928 Oberhausen begrüßte in Abwesenheit des kurzfristig erkrankten 1. Vorsitzenden die Anwesenden, wies auf die verschiedenen Fahrziele hin und wünschte allen unfallfreie Ausfahrten in diesem Jahr. Als Ehrengast war vom Betriebssport Kreisverband Oberhausen der 1. Vorsitzende Uwe Giesen anwesend.

Traditionell war auch wieder die Oberhausener Polizei mit dem Polizeihauptkommissar Dirk Marten und dem Polizeioberkommissar Kai Schürings vor Ort. Sie unterzogen die Fahrräder einer kostenlosen Sicherheitskontrolle. War alles in Ordnung so gab es für die Drahtesel eine Plakette. Wegen des guten Besuches gab es einiges vor Ort zu tun.

Das Team der Radtreffleiter setzt sich in diesem Jahr wie folgt zusammen: Marlies Döhler, Michaela Dreher, Lydia Ehling, Dorothea Figus, Gerald Abraham, Volker Bachmann, Ulrich Berger, Dieter Duda, Helmut Gommers, Rainer Gutsmann, Peter Hermsen, Marvin Krups, Klaus Schneider, Heribert Spriwald, Bernd Staschkiewicz und Michael Unland. Neben den bewährten Strecken fahren die Radtreffleiter aber auch immer wieder neue Ziele an.

Die sechs Gruppen sammelten bei der ersten Ausfahrt 178 Kilometer. Über alle Teilnehmer kamen stattliche 1.966 Kilometer zusammen.

Der RSV Blau-Gelb 1928 Oberhausen bietet den Fahrradtreff bis zum 28. September an jedem Mittwoch an. Insgesamt sind 27 Ausfahrten geplant. Abfahrt ist jeweils um 18:00 Uhr am Sportplatz an der Solbadstraße 10 am Ruhrpark.

Weitere Infos finden Sie im Netz unter Blau-Gelb Oberhausen