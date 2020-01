Das erste Highlight im Veranstaltungskalender des "Aquapark Oberhausen" steht an: Am Sonntag, 9. Februar, lädt das Bergbau-Erlebnisbad gemeinsam mit den Stadtwerken Oberhausen von 15 bis 19 Uhr zur Kino-Pool-Party am CentrO ein. Die Veranstalter versprechen ein „krass-nasses“ Filmvergnügen. Bereits im vergangenen Jahr kamen zahlreiche Badegäste zu der Veranstaltung.

In diesem Jahr erwarten die Besucher Action und Spaß im kühlen Nass, zumindest bis zum Filmstart. Aufblasbare Schwimminseln dienen den Badegästen als schwimmende Logenplätze. Den Film wählen die Teilnehmer selber aus, zur Auswahl stehen drei Filme, die Abstimmung erfolgt klassisch per Applaus - ein spaßiges Unternehmen für Wasserratten. Das Erlebnis ist im normalen Eintrittspreis enthalten. Gerichtet ist die Kino-Pool-Party laut Angaben des Veranstalters an Kinder, Jugendliche und Familien. Besucher können außerdem im „Erlebnis-Revier“ des Aquaparks weitere Highlights nutzen, zum Beispiel den 18 Meter hohen Förderturm mit Flugrutsche, die längste X-Tube-Reifenrutsche NRWs, die Black-Hole Rutsche oder auch den Kinderspielbereich mit einer Vielfalt an Spielideen und vielem anderen mehr.