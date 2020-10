Zehn gute Gründe zum Feiern hatte der Turnerbund Osterfeld 1911 e.V. und der katholische Bewegungskindergarten St. Pankratius Entdeckungskiste. Seit zehn Jahren nämlich besteht die Kooperation.

Eigentlich sollte das Jubiläum gemeinsam mit Sportverein und der Kita beim jährlichen Hoffest im Sommer groß gefeiert werden. In diesem Jahr ist eben alles ein bisschen anders. Das sollte aber die Wichtigkeit von Bewegung bereits von Klein auf nicht mindern. Deshalb übergab Nadine Griebl vom Stadtsportbund Oberhausen beiden Kooperationspartnern im kleinen Kreis ein kleines Dankeschön und die Anerkennung für die langjährige Zusammenarbeit.

„Bewegung ist bereits im Kita-Alter enorm wichtig und trägt für ein gesundes Aufwachsen bei“ erläutert Griebl. Neben den Urkunden freuten sich beide Partner über einen eigens bedruckten Jubiläums-Schmutzteppich.

Sprache und Bewegung

In der zertifizierten Kindertageseinrichtung St. Pankratius erleben die Kinder einen Ort, wo Bewegung an der Tagesordnung ist und das Personal im Bereich der Bewegungsförderung speziell geschult ist. Rennen, toben, Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien, Förderung der Sprache durch Bewegung – all das setzen die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort um. Der Turnerbund Osterfeld als starker Partner unterstützt die Einrichtung. Gemeinsame Familienfeste werden durchgeführt und regelmäßig besuchen die Kinder das Vereinsgelände um sich auszutoben. Jährlich wird mit viel Spaß an unterschiedlichen Stationen das Kinderbewegungsabzeichen durchgeführt und die Kinder erhalten am Ende eine Urkunde.

Motorik und Wahrnehmung

„Immer wieder eine tolle Aktion“, sind sich Einrichtungsleiterin Jennifer Mucha und 1. Vorsitzende Antje Stammen vom Turnerbund einig. Die Kooperationspartner greifen die Bewegungsfreude der Kinder nicht nur auf, sondern regen sie auch an. Beide wissen, dass lernen ohne Bewegung, ohne Verknüpfung der Wahrnehmung und der Motorik nicht mehr denkbar ist.

Zum Abschluss des Jahres planen die Kooperationspartner einen bewegten Adventskalender: statt Süßigkeiten sind täglich besondere Bewegungseinheiten verpackt, die am Ende des Monats mit dem Kinderbewegungsabzeichen belohnt werden sollen. Auch hier arbeiten Kita und Sportverein zusammen und unterstützen sich. Beide sind zuversichtlich und hoffen die Aktion im Dezember durchführen zu können.