Nachdem man das Hinspiel kampflos gewonnen hatte, wusste in Rheinhausen niemand, was zu erwarten war. Die Gastgeber waren am letzten Wochenende bereits abgestiegen, hatten aber durchaus schon Punkte gegen Mannschaften aus den oberen Regionen gesammelt. Das Spiel begann verhalten, auf beiden Seiten mit hohen Fehlwurfquoten und leichten Vorteilen für die DJK, die nur beim 1:0 zurücklag und anschließend über 2:4 zum ersten beruhigenden Spielstand von 6:10 davonzog. Der Gegner steckte nicht auf, kam auf 9:10 heran und blieb weiter auf Tuchfühlung.

Nur kurz nach der Halbzeit fand die DJK beim 14:18 noch einmal zur Vier-Tore-Führung, danach entwickelte sich ein enges Spiel, in dem immer wieder der Ausgleich in der Luft lag und beim 20:20 auch fiel, ehe die DJK beim 21:24 wieder auf Sieg stellte. Oft fand man vorn den Weg zu leichten Toren im Einsgegeneins, fing sich aber hinten auch immer wieder Abpraller um Abpraller - Ruhe kehrte erst beim Ballgewinn 30 Sekunden vor Schluss ein, als das Endergebnis von 24:26 auf der Anzeige stand.

Ein kurioses Spiel sichert der DJK zwei Punkte, die im Abstiegskampf eine Vorentscheidung herbeiführen. Bei zwei ausstehenden Spielen muss der Tabellensechste aus Beeck nun den bereits als Aufsteiger feststehenden, ungeschlagenen Tabellenführer aus Biefang schlagen, um die DJK noch auf den Relegationsplatz zu verdrängen.

DJK: Kramp, Rößing; Isegrei (8), Witt, Suthoff (3), Neumann, Terhorst (13/3), Wolff, Behrendt, Eisgruber, Duitsch (1), Jakobs (1).

Tim Terhorst