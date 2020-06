Das RWO-Team12 steht unmittelbar vor dem zweiten Aufstieg im zweiten Spieljahr. Für die Mission „Kreisliga A“ sucht die Mannschaft von Sebastian Saß und Daniel Schliwa bereits jetzt Verstärkung.

Viele Amateurfußballer in Oberhausen hatten wohl irgendwann einmal den Traum, eines Tages für Rot-Weiß Oberhausen zu spielen. Dieser kann jetzt wahr werden. Der Klub nimmt für seine zweite Mannschaft, die offiziell RWO Team 12 heißt, Bewerbungen an. "Unser Konzept ist ein anderes. Wir wollen keine 2. Mannschaft sein", stellte der sportliche Leiter Thorsten Binder bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Vielmehr handelt es sich beim Team 12 um eine Manschaft, die aus Fans und Verwandten des Regionalligateams, besteht. Doch an Ehrgeiz mangelt es der Truppe keineswegs.

Zwei Jahre ohne Niederlage

Nach zwei Jahren ohne Pflichtspiel-Niederlage steht das RWO-Team12 vor der nächsten Aufgabe. Die heißt „Kreisliga A“. Diese Aufgabe wird keineswegs leichter als die bisherigen. Das wissen auch die Verantwortlichen. Darum gilt es nun, frühzeitig die Planungen voranzutreiben. Hierfür ist Rot-Weiß Oberhausen auf der Suche nach ambitionierten Amateurfußballern, die Lust haben, das Trikot mit dem Kleeblatt zu tragen, die Spaß daran haben, die Aufgabe anzugehen, und die sich zutrauen, das RWO-Team12 (auf welcher Position auch immer) sportlich voranzubringen.

Zwischenzeitlich war die Saß-Elf sogar die Tor gefährlichste Mannschaft Deutschlands

RWO nimmt Anfragen an

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich per Mail an team12@rwo-online.de wenden. Wenn alle Angaben (Name, Geburtstag, Geburtsort, aktueller Verein, Telefonnummer) enthalten sind, werden die Verantwortlichen zeitnah Kontakt aufnehmen und alles Weitere besprechen.