Der VfL Bergheide 1919 veranstaltet von Dienstag, 1. Februar, bis Montag, 28. Februar, die Aktion „Speck weg“.

Es ist ein kleiner Wettkampf der die Bewegung an der frischen Luft fördern soll, zugunsten des Immunsystems und gut Launer. In der Zeit werden die jeweils erzielten Kilometer in den Disziplinen Laufen, Walken und Radfahren von den Teilnehmern festgehalten und wöchentlich per Mail gemeldet. Als Motivation wird am Ende jede Leistung mit einer Urkunde belohnt.

Anmeldungen werden bis Montag, 31. Januar, unter info@vflbergheide.de entgegengenommen.