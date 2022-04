Sportlicher Familienausflug von Cordula und Detlef Blässe unter der Flagge des RWO Endurance Team beim Hannover Marathon

Der Hannover-Marathon fand 1991 das erste Mal statt, seit dem bietet die größte Laufveranstaltung Niedersachsens für jeden die optimale Herausforderung: Neben dem Marathon werden ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf und ein Halbmarathon sowohl für Inline-Skater wie auch für Handbiker angeboten. Die Strecken sind flach und schnell und führen an unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten Hannovers vorbei. Cordula Blässe startete in Hannover zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder bei einem Halbmarathon, dessen Strecke bis Kilometer 15 mit der Marathonstrecke identisch war. Zusammen mit mehreren tausend Läufern aus verschiedenen Ländern genoss sie die lang vermisste Wettkampfatmosphäre. Sie teilte sich ihren Lauf gut ein und konnte in der zweiten Hälfte ihr Tempo noch steigern. Nach einem Endspurt auf dem letzten Kilometer kam sie mit einer Zeit von 01:58:58 ins Ziel und verbesserte damit ihre bisherige Bestzeit um über 4 Minuten. Detlef Blässe war ebenfalls beim 30. HAJ Hannover Marathon am Start – allerdings als Pacer für 4 Stunden 45 Minuten auf der Marathon-Volldistanz von 42,195 Kilometern. Bei sonnigem Wetter und frischen Temperaturen um den Gefrierpunkt ging es um 9:00 Uhr, also früher als seine Frau beim Halbmarathon, auf den schnellen Rundkurs durch Hannover. Sehr viele Marathon-Debütanten begleiteten ihn bei toller Stimmung am Straßenrand vorbei am Maschsee und weiteren Sehenswürdigkeiten Hannovers bis über die Ziellinie zurück zum neuen Rathaus. Er hielt seine erwartete Zielzeit mit 4:44:44 souverän ein.