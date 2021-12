Nach dem im letzten Jahr keine Abnahme des Sportabzeichens möglich war, hat der TC Royal Oberhausen diese normalerweise „jährliche Prüfung“ nun vor Weihnachten Corona-konform durchgeführt.

Die Planung eines Vorweihnachts-Event, bei dem neben der Tanzsportabzeichen-Abnahme auch die Mitglieder wieder gemeinsam mit Familie und Freunden den Ausklang des Jahres hätten feiern können, musste aufgrund der Pandemie-Entwicklung angepasst und entzerrt werden.

Vor allem für die Kinder- und Jugendgruppen ist dies jedes Jahr ein Highlight, wenn die jungen Tänzer*innen stolz ihren „Gästen“ das Erlernte zeigen können und mit einem Sportabzeichen belohnt werden.

Dank der Unterstützung der Stadtsparkasse Oberhausen konnte der Jahresabschluss trotz der Einschränkungen in einem feierlichen Rahmen in mehreren Gruppen stattfinden und mit kleinen Weihnachtsgeschenken bereichert werden.

Der Vorstand des TC Royal Oberhausen bedankte sich zudem bei den Trainern und Übungsleitern des Tanzvereins für die gute Arbeit und die Unterstützung in den vergangenen Monaten.

Durch ihre Motivation und das gute Training behielten viele Mitglieder auch bei den zwischenzeitlich notwendigen digitalen Trainings den Spaß am Tanzen und es konnten bereits auch in den letzten Monaten im Training vor Ort wieder neue Mitglieder über die verschiedenen Sparten wie Kindertanzen, Linedance, JMC, Discofox, Gesellschaftstanz und auch im Leistungssport gewonnen werden.

Hoffen wir auf ein gutes Jahr 2022!

Denn.. das Schönste, was Füße tun können , ist tanzen… im TC Royal Oberhausen.