Ende Juni wollte der Abiturjahrgang der Heinrich-Böll-Gesamtschule im Rahmen des Abiballs das bestandene Abitur feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Pläne leider durchkreuzt und die Veranstaltung musste abgesagt werden.

"Es blieb noch Geld in der Abikasse übrig und wir trafen die Entscheidung, das Geld zu spenden. Wir halten es für wichtig, mit dem Abschluss unserer Schullaufbahn etwas für die Allgemeinheit zu tun und sind deshalb zu diesem Entschluss gekommen", erklärten die Schüler jetzt.

Die 2271 Euro wurden wie folgt verteilt:

Ärzte ohne Grenzen 25% (567€) , UNICEF - Bildung 25% (567€) , Oberhausener Tafel 10% 227€ , Terre des Hommes 10% 227€, Leave no one behind 10% 227€ , Plant for the Planet 10% 227€ sowie für die SV 10% 227€ für verschiedenste Zwecke in der Schule.