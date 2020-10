Am Donnerstagabend kamen Vertreterinnen und Vertreter der Schmachtendorfer und Oberhausener Vereine – coronabedingt in einer Videokonferenz – zusammen, um über ein Thema zu sprechen, das alle verbindet und derzeit den Norden bewegt: Den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen und die damit verbundenen, massiven Eingriffe in den Sterkrader Wald.

Der Teilnehmerkreis, bestehend aus (in alphabetischer Reihenfolge)

BI Dunkelschlag

BUND Kreisgruppe Oberhausen

Evangelische Arbeiter- und Bürgerbewegung Schmachtendorf

Fridays for Future Oberhausen

Interessengemeinschaft Oberhausener Norden

Interessengemeinschaft Schmachtendorf

NABU Oberhausen

Parents for Future Oberhausen

Verein für Verkehr und Heimatkunde Oberhausen-Schmachtendorf

Verein Kirche Schmachtendorf,

war sich einig darüber, dass die bestehende Planungsvariante, die zwar die finanziell günstigste, aber auch die am meisten naturzerstörende ist, für alle Beteiligten nicht hinnehmbar ist. Auf Grundlage dessen wurde der gemeinsame Beschluss gefasst, Kräfte zu bündeln und gemeinsam mithilfe der Bevölkerung bei Politik und Behörden für eine umweltverträglichere Variante und eine erneute Prüfung, ob ein Ausbau hinsichtlich der angestrebten Verkehrswende überhaupt noch notwendig ist, hinzuwirken.

Banner im Oberhausener Norden

In einem ersten Schritt sollen Banner produziert und im Gebiet in und um Schmachtendorf aufgehängt werden, die auf den geplanten gravierenden Eingriff in die Natur des Oberhausener Nordens aufmerksam machen sollen. Im zweiten Schritt soll der Kontakt zu kommunal-, landes- und bundespolitischen Vertretern geknüpft und eine Unterschriftensammlung initiiert werden. Ziel ist es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu informieren und für das Thema und die bevorstehende Baumaßnahme zu sensibilisieren.

Die Zeit ist dabei knapp bemessen: Noch in diesem Jahr wird der neu gewählte Stadtrat über die Stellungnahme der Stadt Oberhausen zum Bauprojekt beraten und beschließen.