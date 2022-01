Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) bietet einen neuen Kurs für alleinerziehenden Eltern an. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 20. Januar, von 14.45 bis 16.15 Uhr im Katholischen Familienzentrum Herz Jesu, Oskarstraße 33 statt. Die drei Folgetermine finden, ebenfalls donnerstags, am 17. Februar, 17. März und am 19. Mai zur gleichen Zeit statt.

Der Kurs bietet die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu entspannen und Kraft für den Alltag zu schöpfen. Die Teilnehmenden haben hier die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Weitere Informationen sind zu finden unter 0208/85996-40/ -41 oder unter www.kefb-bistum-essen.de.