Am Samstag den 16.01.2021, kurz nach seinem 93. Geburtstag, hat uns Hans-Georg Hofmann für immer verlassen. Ein Mann der stets für uns alle immer ansprechbar war. Aber auch als Förderer, Motivator und friedliebender Mensch. Er bekleidete viele Ehrenämter. Dem Oberhausener Karneval war er besonders zugetan.

Sein Leben war aber auch geprägt von seinen Glauben. Wo Gott ihn brauchte, wie er mal sagte, war er immer sofort zur Stelle.

In der Pfarrkirche St. Marien war er auch ein sehr gesehener Organist denn er liebte das Orgelspiel.

So war es nicht verwunderlich, das er sich für die Katholiken im Schlachthofviertel, sehr stark für den Bau einer Filialkirche, der Pfarrkirche St. Marienkirche, an der Buschhausenerstrasse einsetzte. Im Jahr 1961 wurde dann seine Orgel 24 Register, 2 Manuale, 1 Pedal und 1480 Pfeifen in dieser neuen Kirche eingeweiht. In der Woche und jeden Sonntag begleitete er die Gottesdienste. Wenn ihm der Alltagsstress zu viel wurde, ging er rüber zur Kirche, gegenüber seiner Firma und nach kräftigen Spiel an der Orgel, war er wieder der gewohnt ruhige Mensch. Auch am Bau des Pfarrheimes, Am Förderturm, war er unterstützend tätig. Im Jahr 2007 endete seine Tätigkeit als Organist. Die Gemeinde wurde mit der Pfarre St. Katharina vereinigt.

1983 wurde er zum 41. Ritter des Eulenordens närrische Weisheit ernannt und in einigen Oberhausener Karnevalsgesellschaften warer auch Senator.Die Fahrzeuge seiner Firma waren für die Karnevalsumzüge sehr begehrt von den Oberhausener Karnevalsgesellschaften und so ruhte dann auch die Auslieferungen an die Kunden seiner Firma bis Dienstag.

Einige Oberhausener Pfarreien, Gesellschaften und Vereine verlieren einen immer ansprechbaren und liebevollen Menschen.

Ein letztes Glück auf

Hans-Georg