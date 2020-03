Zurzeit sind keine gemeinsamen sportlichen Aktivitäten möglich. Das trifft alle Oberhausener Vereine, auch den VfL Bergheide. Natürlich vermissen viele Vereinsmitglieder die wöchentlichen Übungsstunden und die damit verbundenen sozialen Kontakte.

Um in Verbindung zu bleiben nutzt man aber auch das Internet. So hatte die Lauf- und Walkinggruppe des VfL die Bitte an die Aktiven in ihren Fotoalben nach Kinder- und Jugendfotos zu suchen und diese an den Verein zu senden. Diese wurden dann in einer Collage zusammengestellt und an alle verteilt. Nun war das Rätselraten groß, wer ist das auf den Fotos. So kam es zu etlichen Telefonaten untereinander und oft gab es ein herzliches Gelächter als wieder jemand erkannt wurde.

Damit war der Zweck der Aktion schon erreicht. Man kam miteinander in telefonischen Kontakt und wurde für einige Stunden von etwaigen trüben Gedanken abgelenkt. Manch einer wird beim Betrachten der Fotos die inoffizielle Vereinshymne „Überall auf der Welt läuft Bergheide“ gesungen haben und alle hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme der Aktivitäten.