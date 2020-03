Weniger Gewaltdelikte, weniger Diebstahlsdelikte, weniger Straßenkriminalität - und insgesamt ein deutlicher Rückgang aller Straftaten: Das sind die Kernpunkte der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2019, welche Landrat Thomas Hendele jetzt in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Mettmann präsentierte.

Gemeinsam mit Polizeidirektor Manfred Frorath sowie dem stellvertretenden Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaloberrat Ulrich Rüthers, ging der Landrat dabei auch auf weniger erfreuliche Entwicklungen, insbesondere im Bereich "Straftaten gegenüber älteren Menschen durch überörtliche Täter", ein. Seit dem Jahr 2013 ist die Anzahl der im Kreis Mettmann zur Anzeige gebrachten Straftaten im sechsten Jahr in Folge deutlich zurückgegangen.

26.844 Straftaten im Jahr 2019

So wurden im Jahr 2019 im gesamten Kreisgebiet 26.844 Straftaten erfasst - das sind 1.121 Fälle (4,01 Prozent) weniger als im Jahr 2018. Im Vergleich zum Jahr 2013 ist die Anzahl der Straftaten sogar um rund 7.000 Fälle (circa 20 Prozent) zurückgegangen. Gleichzeitig konnte die Kreispolizeibehörde Mettmann im siebten Jahr in Folge ihre Aufklärungsquote über 50 Prozent halten (2019: 53,05 Prozent).

Kreis Mettmann so sicher, wie seit 30 Jahren nicht

Dazu Landrat Thomas Hendele: "Mit Fug und Recht können wir hier von der besten Kriminalstatistik seit 30 Jahren sprechen. Auch im Vergleich zum Land NRW können wir sagen: Im Kreis Mettmann können die Menschen sicher leben."

Verstärkt wird diese Aussage durch einen Vergleich der so genannten "Kriminalhäufigkeitszahl". Darunter versteht man die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner. "Diese ist im Kreis Mettmann im Vergleich zum Jahr 2018 im Jahr 2019 noch einmal deutlich gesunken, von 5.761 auf 5.527. Sie liegt damit auf dem niedrigsten Wert der vergangenen zwölf Jahre und auch deutlich unter der Zahl im Land NRW. Das Risiko, im Kreis Mettmann Opfer einer Straftat zu werden, ist im Landesvergleich also äußerst gering", erklärt der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Manfred Frorath.

Diebstahls- und Einbruchsdelikte rückläufig

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Deliktsfelder, so wird deutlich, dass der Rückgang der Straftaten insbesondere durch den Rückgang der Diebstahls- und Einbruchsdelikte zu erklären ist. "In beiden Bereichen haben wir die stärksten Rückgänge zu verzeichnen", erläutert Kriminaloberrat Ulrich Rüthers: "Insbesondere die Entwicklung beim Wohnungseinbruchsdiebstahl ist erfreulich: Hatten wir im Jahr 2018 noch 787 registrierte Fälle, waren es im Jahr 2019 nur noch 619 (Rückgang von rund 21 Prozent), davon endeten etwa die Hälfte im Versuchsstadium. Das bedeutet, dass unsere Präventionskonzepte Wirkung zeigen", so der stellvertretende Leiter der Direktion Kriminalität. Verglichen mit der Anzahl der erfassten Einbruchsdelikte im Jahr 2013 (1.699 Fälle) wird der Rückgang noch einmal deutlicher.

Computerkriminalität und Kriminalität gegen Ältere

Sorgen bereiten der Kreispolizeibehörde Mettmann trotz intensiver Präventionskampagnen im vergangen Jahr jedoch nach wie vor Straftaten zum Nachteil älterer Menschen durch überörtlich agierende Täter sowie Delikte im Bereich der Computerkriminalität. Die Gründe sind für Landrat Thomas Hendele eindeutig: "Es werden immer mehr Waren über das Internet gehandelt, was den Kriminellen auch neue Möglichkeiten des Betrugs eröffnet. Es handelt sich bei der Computerkriminalität um ein Phänomen der Zeit." Ähnlich verhalte es sich mit den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen: "Sei es der falsche Polizeibeamte am Telefon, der angebliche Wasserwerker oder der altbekannte Enkeltrick: Immer mehr Straftäter suchen sich gezielt Senioren als Opfer ihrer Betrugsversuche. Leider auch immer wieder mit Erfolg. Daher werden wir auch im Jahr 2020 hier einen Schwerpunkt unserer Arbeit sehen und mit Präventionskampagnen an diesem Punkt ansetzen", erklärte der Landrat.