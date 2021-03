Das Hochlarer Ehepaar Petra Bischof-Hans und Rainer Hans spendet 79 Tablet-Computer. Damit nicht genug: Die Firma Infotech unterstützt den Start einer „SkF-Web-Class“.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen e.V. hattein den Medien dazu aufgerufen, gebrauchte Tablets zu spenden, um damit Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende aus Familien zu unterstützen, die nicht jedem Kind einen Computer zur Verfügung stellen können. Der Aufruf stieß auf unerwartete Resonanz. Der Hochlarer Rainer Hans meint: „Die Schüler brauchen aktuelle Geräte für den Erfolg.“ Und so stellt er gemeinsam mit seiner Frau, Petra Bischoff-Hans, 15.000 Euro für neue Computer zur Verfügung.

Erstes Tablet hilft bei Weiterbildung zum Triebfahrzeugführer



Für die Summe konnten die beiden Hochlarer 79 Tablets von Lenovo kaufen. Es handelt sich um den Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen), der mit 4 GB RAM, 64 GB Festspeicher, Single Nano-SIM & MicroSD Card Slot, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher gut ausgestattet ist. „Auch das Betriebssystem ist mit Android 10 aktuell“, so Rainer Hans.

Die Computer wurden jetzt übergeben. SkF-Vorsitzende Jutta Beeking und SkF-Geschäftsführer Giancarlo Cillis nahmen sie in Empfang. Das erste Tablet erhielt der aus dem Iran stammende Massoud Kashkalarian. Der 33-Jährige lebt in einer städtischen Unterkunft. Über die Arbeitsagentur nimmt er an einer Weiterbildung zum Triebfahrzeugführer bei der Deutschen Bahn teil. Eine Vergütung gibt es dafür nicht. „Mit dem Tablet“, so Massoud Kashkalarian, „habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, vernünftig meine Ausbildung zu machen.“

Experten von Infotech helfen bei der Technik

Aber einen Computer zu besitzen, bedeutet noch lange nicht, ihn auch zielgerichtet einsetzen zu können. Um das zu gewährleisten, wurde die „SkF-Web-Class“ ins Leben gerufen. In wöchentlich ein oder mehrmals stattfindenden Web-Konferenzen erfahren die Schülerinnen und Schüler die nötige technische Unterstützung. „Wir glauben“, so Hans, „dass damit die Nachhaltigkeit der Spende gesichert werden kann und freuen uns darüber, dass wir mit unserem IT-Unternehmen Infotech aus Recklinghausen-Hochlar den Support dafür leisten können.“

SkF-Geschäftsführer Giancarlo Cillis sagte: „Das großartige Engagement von Frau Bischoff-Hans und Herrn Hans beeindruckt mich sehr. Über fast vier Monate waren die Schulen und Ausbildungsstätten in der Corona-Krise geschlossen. Auch heute sind die Schülerinnen, Schüler und Auszubildende weit von einem Regelunterricht entfernt. Menschen mit schwachem Einkommen sind von dieser Situation besonders betroffen, etwa weil digitale Endgeräte, Drucker und eine stabile Internetverbindung fehlen. Durch diese Spende trägt das Ehepaar Bischoff-Hans dazu bei, dass viele Betroffene aktiv im Homeschooling lernen und studieren können.“

"Bildung ist wichtig für jedermann"

Auch Jutta Beeking, Vorsitzende des SkF Recklinghausen e.V., freut sich über die großartige Unterstützung. Denn sie weiß: Der Bedarf ist groß. „Bildung ist wichtig für jedermann“, sagte Jutta Beeking. „Die Digitalisierung in der Schule ist durch Corona weit vorangeschritten. Dadurch ist der Markt für geeignete und preiswerte Tablets leergefegt. Niemand darf abgehängt werden, nur weil in der Familie die finanziellen Mittel fehlen. Dank dieser Spende können wir nun viele Kinder und junge Erwachsene glücklich machen."