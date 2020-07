Vandalismus in Rheinberg

Wir sind entsetzt - es muss gehandelt werden!

Stellungnahme der SPD Rheinberg.

Während gestern noch die Freude überwog und wir gespannt darauf waren die Alltagsmenschen in Rheinberg begrüßen zu dürfen, überwiegt heute das Entsetzen und Unverständnis über die blinde Zerstörungswut!

Leider handelt es sich hierbei nur um die Spitze des Eisberges - Rheinberg hat bereits seit einiger Zeit ein großes Vandalismusproblem.

Ob die Verwüstung der Skateranlage in Alpsray, Beschmierung von Verkehrsschildern oder Alltagsmenschen - in fast jedem Stadtteil gibt es immer wieder Fälle von Vandalismus in unterschiedlichen Dimensionen.

Es benötigt eine Vielzahl an Maßnahmen der Polizei und Stadt um dem entgegenzuwirken. Zudem bedarf es wieder mehr Respekt und Verständnis für Kunst und Kultur. Darüber hinaus sind wir jedoch auch als Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt angehalten Zivilcourage zu zeigen und gemeinsam entschlossen der Zerstörungswut entgegenzutreten.

Wir hoffen auf die schnelle Aufklärung dieses Falles und bitten deshalb sachdienliche Hinweise der Polizei zu melden!