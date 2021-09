Wer war noch mal "Knight Rider"? - War das nicht eine in den 80er-Jahren produzierte US-Fernsehserie mit David Hasselhoff in der Hauptrolle?

Jetzt spielt Timo Klemp aus Iserlohn-Sümmern die Hauptrolle. Der 28-Jährige hat das berühmte Auto namens K.I.T.T. aus der Serie in mühseliger Arbeit nachgebaut und zwar mit allen Schikanen.

Das Original war ein 1982er Pontiac Firebird Trans AM. "Als Basis für meinen K.I.T.T. diente ein roter Pontiac Firebird von 1989 mit einem 5 Liter V8 TBI-Motor", verrät Timo Klemp, der seit Kindheitsbeinen an ein großer Knight-Rider-Fan ist.

Die Krimi-Actionserie mit Science-Fiction-Elementen zeigte damals den Helden Michael Knight (David Hasselhoff) und sein sprechendes, mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes Auto K.I.T.T. im Kampf gegen das Böse. Auch der Iserlohner Nachbau kann übrigens sprechen und ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. All das war für Timo Klemp, der in der IT-Branche tätig ist, noch die kleinste Herausforderung. Der ganze Umbau des Fahrzeugs hat ihn bis jetzt rund 40.000 Euro gekostet; geholfen hat ein befreundeter Automechaniker. Und fertiggestellt ist K.I.T.T. noch lange nicht. "Im Winter habe ich Zeit für den Innenausbau", verrät der IT-Systemadministrator.

Das Iserlohner Auto kann - genau wie in der US-Serie - sprechen.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Alles begann mit der Idee im Jahre 2020 – Die Erfüllung seines Kindheitstraumes. Heute ist K.I.T.T. nach fast einem Jahr schweißtreibender Arbeit ein äußerlicher und originalgetreuer Nachbau des Wunderautos aus der US-Fernsehserie.

Timos Modell kann ebenso wie das Original sprechen. Auch das hat der Iserlohner IT-Experte scheinbar mühelos hinbekommen. "Ich habe jedes Wort, das K.I.T.T. in der Serie gesprochen hat, aufgenommen und als MP3 umgewandelt." Das Ganze hat der Tüftler in einen Computer im Armaturenbrett des Sportwagens verbaut, so dass man sich quasi mit dem Auto unterhalten kann.

Wenn K.I.T.T. im Frühjahr kommenden Jahres fertig sein sollte, will Timo ihn für gemeinnützige Dinge einsetzen. "Man kann das Auto aber beispielsweise auch für Hochzeiten oder Firmenevents buchen", erklärt er. Jeder Fan, der Knight Rider liebt, soll künfig auch etwas von diesem Wagen haben, denn so etwas gibt es nur in Iserlohn.

Über den Baufortschritt können sich Interessierte HIER informieren.

Über Timo

Schon als Kind war Timo Klemp ein großer Knight-Rider-Fan. Freitagabends durfte er länger aufbleiben und die Kultserie 1997 in der Wiederholung auf SuperRTL schauen. Er fragte sich schon damals: "Wer hat wohl ein sprechendes und kugelsicheres Auto zu Hause?" Und so begann sein Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist.