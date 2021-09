Eine spannende und vor allem umweltfreundliche Aktion für Erstklässler: Kürzlich besuchten Christian Herrmann (Mitte), Fachdienst Klima und Umwelt der Stadt Hemer, Luisa Kürten (Firma Lobbe) mit Bürgermeister Christian Schweitzer die neuen Erstklässler in der Felsenmeerstadt.

Allen i-Dötzen wurde auf spielerische Art der richtige Umgang mit Abfall und dessen Sortierung nähergebracht. Mit Erfolg: In Sekundenschnelle dividierten die i-Dötze Verpackungen, Restmüll und Papier auseinander und wollten noch am selben Tag ihren Eltern das Erlernte vorführen. Als Dankeschön fürs Mitmachen erhielten die Schüler ein Hausaufgabenheft oder einen Stundenplan – natürlich aus recyceltem Papier.